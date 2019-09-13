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      Скільки хостелів у Києві працює нелегально: цифра приголомшує

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      Скільки хостелів у Києві діють незаконно
      Скільки хостелів у Києві діють незаконно / Фото із відкритих джерел

      У Києві підрахували, скільки хостелів на території столиці сплачують усі податки та збори, а скільки працює нелегально.

      За даними КМДА, лише 30 хостелів у столиці працюють на законних підставах. Таку цифру озвучила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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      Яка ситуація з хостелами в Україні? В українському законодавстві немає чіткого законодавчого визначення поняття "хостел". Депутати поки не врегулювали роботи цих популярних серед туристів бюджетних помешкань для ночівлі.

      Лише у Києві нарахували 233 хостели, які працюють нелегально. Ця цифра ґрунтується на скаргах людей, що мешкають поруч. Насправді ця цифра може бути набагато більшою.

      В чому загроза нелегальних хостелів? Проблема полягає не лише в тому, що власники житла не сплачують податків та туристичного збору.

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      Трапляються випадки, коли нелегальний хостел розташований у будинку, де немає лічильників, а тому сплачувати за комунальні послуги доводиться усім мешканцям будинку.

      Зазвичай таке бюджетне помешкання не відповідає елементарним санітарним нормам і працює з багатьма порушеннями.

      Для боротьби з незаконними хостелами столична влада планує створити спеціальну групу, яка виявлятиме і припинятиме діяльність незаконних хостелів у Києві.

      За останні 3 роки, 5 незаконних хостелів були закриті через суд, ще 5 – через порушення житлових умов.

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      blog_ava
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      Теги: Новини нерухомості України Новини Києва Новини нерухомості КМДА
      Джерело: 24 канал
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