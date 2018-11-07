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      Скільки інвестували в розвиток села за останні роки: інфографіка

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      Село і гроші
      Село і гроші / 24 канал

      Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій не забезпечується необхідними інвестиціями. Тенденція нарощування обсягів капіталовкладень у цю сферу припинилася з 2012 року.

      Про це повідомив провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", кандидат економічних наук Микола Кісіль.

      За його словами, з розрахунку на 1 гривню інвестицій у виробництво продукції сільського господарства, за останні шість років вкладення у соціальну сферу зменшилися більш, ніж утричі: з 97 копійок у 2011 році до 30 копійок у 2017 році.

      За даними Державної служби статистики України, капітальні інвестиції в соціальну сферу села у 2011−2017 роках у цінах відповідних років склали 12−19 мільярдів гривень.

      Інвестиції в село
      В розвиток села стали вкладати в тричі менше

      Водночас, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, якщо виключити вплив чинника інфляції шляхом перерахування капітальних інвестицій у соціальну сферу села в ціни 2017 року, то найбільші їх обсяги – 25,4 мільярда гривень – були у 2011 році. Проте вже у 2012 році через скорочення бюджетного фінансування і погіршення умов економічної діяльності на селі вкладенні на ці цілі зменшилися до 19 мільярдів гривень. Після деякого зростання в 2013 році – до 23,4 мільярда гривень – у 2014−2017 роках щорічні вкладення становили 17-19 мільярдів гривень.

      Скорочення інвестицій у соціальну сферу обумовило диспропорції у розвитку економіки виробництва і соціуму на селі,
      – зауважив науковець.

      За останні три роки 91−93% капітальних інвестицій у соціальну сферу села спрямовувалося в житло, яке будувалося переважно в приміських селах. Хоча у 2018 році обсяги його введення в експлуатацію теж почали скорочуватися, поінформував Микола Кісіль. У першому півріччі цього року було введено 10 156 одиниць житла загальною площею 1,191 мільйона квадратних метрів, тоді як за відповідний період попереднього року ці показники становили 12 382 одиниць і 1,267 мільйона "квадратів" відповідно.

      Будівництво в селі
      Темпи будівництва житла в селі знизились

      Капітальні інвестиції на розвиток комунального господарства, торгівлі та харчування, освіти й інших галузей на сільських територіях незначні.

      Щоб запобігти деградації соціальної інфраструктури на селі, варто вжити кардинальних заходів щодо покращення умов для її відновлення і розвитку, вважають в Інститут аграрної економіки. Зокрема – збільшення інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування. А для кращого їх моніторингу доцільно відновити складання статистичної звітності, скасованої з 2016 року, підсумував Микола Кісіль.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Інфографіка Публікації Сільське господарство Інвестиції Будівництво статистика
      Джерело: 24 канал
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