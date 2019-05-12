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      Скільки кадрових офіцерів з Росії перебувають на окупованому Донбасі: відповідь Наєва

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      Наєв розповів про російських військових на Донбасі
      Наєв розповів про російських військових на Донбасі / Соцмережі

      Російські військові перебувають не лише на території анексованого Криму, а й на окупованому Донбасі. Щодо Сходу України, то служать там як інструктори з Росії, так і прості солдати.

      Як переконує колишній командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, у Криму сьогодні перебувають 40 тисяч російських військових, а на окупованому Донбасі – 35 тисяч, пише ТСН. 

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      На Донбасі росіяни обіймають всі керівні військові посади та входять до складу підрозділів так званої точкової дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там загалом налічується від 2100 до 2300 осіб. А у "лавах армій" перебувають близько 11 тисяч російських громадян (це ще до видавання паспортів), а решта особового складу – місцеві жителі,
      – зазначив він.

      За його словами, "командирів" так званих "1-го чи 2-го армійських корпусів" ніколи не показують, бо на ці посади призначено кадрових російських генералів.

      "Щодо того, чи вони сприймають своє призначення в ОРДЛО як покарання або підвищення, то серед кадрових офіцерів РФ думки різняться. Вищий керівний склад, генерали, розуміють, що руху фронту не буде, тому вони спокійно сидять на своїх посадах. А серед молодшого офіцерського складу – не дуже хороші настрої", – підсумував Наєв.

      Нещодавно у штабі Об’єднаних сил повідомили, що збройні формування Росії на окупованому Донбасі зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць і зенітно-ракетні комплекси на так званих полігонах. До прикладу, спостерігачі ОБСЄ виявили 14 реактивних систем залпового вогню на так званому полігоні поруч із містом Міусинськ,

      "Також виявлено 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць і 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу Міусинська та 24 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик", – кажуть військові.

      що ще відомо про дії росії на донбасі:
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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв Війна на Донбасі
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