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Скільки калорій та води містять популярні напої: інфографіка

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Скільки калорій та води містять популярні напої
Скільки калорій та води містять популярні напої / unsplash.com

Аби організм добре функціонував, важливо не забувати пити достатньо води – не менше 1,5 літра. Але стільки води протягом дня пити не хочеться, тож варто знати – що ми п'ємо протягом дня і чи заповнюють інші напої кількість необхідної для здоров'я рідини.

Зі слів вчених, щоб підтримувати водний баланс, підходять будь-які напої, крім алкогольних, передає Zhyvyaktyvno.

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Тож для забезпечення тіла добовою нормою води не обов'язково пити лише чисту воду. Можна також пити: компоти, чай, соки, молоко та інші напої. Єдиний нюанс – нульову калорійність має лише чиста звичайна вода. 

Усі решта улюблених напоїв доволі калорійні, але, зокрема, соки важливо вживати, адже вони містять корисні речовини, вітаміни та клітковину.

Аби не вживати більше калорій, ніж необхідно організму, плануючи свій щоденний раціон, обов’язково враховуйте калорійність напоїв. Детальніше – дивіться в інфографіці.

Калорійність найпопулярніших напоїв

Калорійність найпопулярніших напоїв

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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