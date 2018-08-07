Скільки калорій та води містять популярні напої: інфографіка

Аби організм добре функціонував, важливо не забувати пити достатньо води – не менше 1,5 літра. Але стільки води протягом дня пити не хочеться, тож варто знати – що ми п'ємо протягом дня і чи заповнюють інші напої кількість необхідної для здоров'я рідини.

Зі слів вчених, щоб підтримувати водний баланс, підходять будь-які напої, крім алкогольних, передає Zhyvyaktyvno.

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Тож для забезпечення тіла добовою нормою води не обов'язково пити лише чисту воду. Можна також пити: компоти, чай, соки, молоко та інші напої. Єдиний нюанс – нульову калорійність має лише чиста звичайна вода.

Усі решта улюблених напоїв доволі калорійні, але, зокрема, соки важливо вживати, адже вони містять корисні речовини, вітаміни та клітковину.

Аби не вживати більше калорій, ніж необхідно організму, плануючи свій щоденний раціон, обов’язково враховуйте калорійність напоїв. Детальніше – дивіться в інфографіці.

Калорійність найпопулярніших напоїв

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