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Скільки кальцію потрібно організму, щоб бути здоровим

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Скільки кальцію потрібно організму
Скільки кальцію потрібно організму / styl.pl

Кальцій – дуже важливий для здоров'я елемент, оскільки він необхідний для суглобів, зубів та судин, він впливає на кров'яний тиск, скорочення м'язів і навіть секрецію певних гормонів.

Через нестачу кальцію в організмі можуть німіти кінцівки, відбуватись м'язові спазми та порушеннях серцевого ритму. Дефіцит цього елементу може спровокувати навіть часткову втрату пам'яті.

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А надлишок кальцію може викликати камені в нирках, ущільнення м'яких тканин та істотно підвищити ризик серйозних судинних захворювань.

Щоб цього уникнути, необхідно забезпечувати добову норму кальцію. В середньому, вона становить 1000 мг – а це склянка молока, склянка простого йогурту та шматок сиру "чеддер" щодня. Максимальна допустима порція кальцію для здорової людини становить 2500 мг.

Добова норма кальцію становить:
- діти до 6 місяців – 200 мг;
- від 7 до 12 місяців – 260 мг;
- від 1 до 3 років – 700 мг;
- від 4 до 8 років – 1000 мг;
- від 9 до 18 років – 1300 мг;
- жінки від 19 до 50 років – 1000 мг;
- жінки від 51 року – 1200 мг;
- чоловіки від 19 до 70 років – 1000 мг;
- чоловіки від 71 року – 1200 мг.


Важливо кальцій споживати разом з вітаміном D (молоко, яєчний жовток, лосось, сардини, тунець), інакше він не буде засвоюватися організмом і принесе більше шкоди, ніж користі. Без вітаміну D він осідатиме в артеріях.

Топ-10 продуктів, які містять кальцій:

1. Молоко – у 250 мл міститься 291-322 мг кальцію.

2. Сири "чеддер" та "моцарела" – вміст кальцію в 100 г сиру становить 800-1000 мг.

3. Йогурт – у 175 мл міститься 263-275 мг кальцію, у фруктовому йогурті — 189-283 мг.

4. Тофу – у 100 г є 350 мг кальцію.

5. Броколі – у 100 г броколі міститься 47 мг кальцію.

6. Мигдаль, у 100 г якого — 264 мг кальцію.

7. Сардини в олії – у 100 г сардин в олії міститься 383 мг кальцію.

8. Боби – у порції 175 мл міститься від 93 до 141 мг кальцію.

9. Кучерява капуста – у 125 мл приготовленої капусти є 95 мг кальцію.

10. Морська капуста, крім йоду, містить кальцій – у 126 мг є 13% добової норми.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Лікування Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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