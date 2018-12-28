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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Скільки Київ витратить на святкування Нового року

      236 Читать новость на русском
      Святкове оздоблення столиці приємно здивує
      Святкове оздоблення столиці приємно здивує / Фото з особистого архіву

      Новорічні та різдвяні свята у більшості з нас асоціюються з яскравими вуличними гуляннями. Гарно вбрана ялинка, ярмарки з продажу смаколиків, ковзанки, концерти – атрибути без яких важко уявити новорічний Київ. Щоправда всі ці розваги задоволення не з дешевих.

      Скільки коштували бюджету столиці святкові розваги, порахували журналісти 24 каналу.

      Читайте також: Ціни на новорічний стіл-2019: скільки грошей готувати

      На Новий рік та Різдво Україна буквально пірнає у святкування. Кожне місто намагається здивувати жителів та гостей різноманітними розважальними заходами. Традиційними серед яких є ялинка та ярмарок. 

      Столиця ж має у всьому показувати приклад, тому до свят готується ретельно й грошей на цікаві дійства не шкодує. Так, на проводи 2018 і зустріч 2019 року, з бюджету міста планують витратити понад 3,6 мільйона гривень.

      Стосовно бюджету, повідомляємо, що на проведення новорічних заходів структурними підрозділами КМДА з бюджету міста Києва по галузі "культура і мистецтво" планується витратити 3,638 мільйона гривень,
      – зазначила директор департаменту культури КМДА Діна Попова.

      новий рік, ярмарок, святкування, бюджет
      Невже є щось смачніше за ласощі, куплені на ярмарку?

      Оскільки феєрверки та салюти все ще заборонені в Києві (діє рішення КМДА про заборону проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів), постає питання – на що саме витрачатимуть бюджетні кошти міста. В КМДА до цього питання підійшли креативно. Так, за словами Діни Попової, вищезазначену суму витратять так:

      150 тисяч гривень піде на оплату послуг з монтажу сценічного комплексу, звукових порталів та технічної зони на Софійській площі;

      50 тисяч гривень на облаштування резиденції Святого Миколая на Контрактовій площі;

      Читайте також:  Гарно та безпечно: як обрати феєрверк

      50 тисяч гривень витратять на організацію Всеукраїнської різдвяної виставки в Будинку художника;

      200 тисяч гривень – на проведення Дитячої різдвяної фестивалії "Орелі", яка відбудеться в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара";

      250 тисяч гривень потрібно на створення хорового мюзиклу "Різдвяна пісня" за оповіданням Чарлза Діккенса "А Christmas Carol" Академічним камерним хором" Хрещатик" у рамках пісенного новорічного фестивалю;

      2,938 мільйона гривень – мистецький проект "Зимова "Країна мрій" на Лівому березі.

      Читайте також:  Заборона на салюти: як каратимуть порушників

      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Києва Бюджет КМДА
      Джерело: 24 канал
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