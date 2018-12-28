Скільки Київ витратить на святкування Нового року

Новорічні та різдвяні свята у більшості з нас асоціюються з яскравими вуличними гуляннями. Гарно вбрана ялинка, ярмарки з продажу смаколиків, ковзанки, концерти – атрибути без яких важко уявити новорічний Київ. Щоправда всі ці розваги задоволення не з дешевих.

Скільки коштували бюджету столиці святкові розваги, порахували журналісти 24 каналу.

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На Новий рік та Різдво Україна буквально пірнає у святкування. Кожне місто намагається здивувати жителів та гостей різноманітними розважальними заходами. Традиційними серед яких є ялинка та ярмарок.

Столиця ж має у всьому показувати приклад, тому до свят готується ретельно й грошей на цікаві дійства не шкодує. Так, на проводи 2018 і зустріч 2019 року, з бюджету міста планують витратити понад 3,6 мільйона гривень.

Стосовно бюджету, повідомляємо, що на проведення новорічних заходів структурними підрозділами КМДА з бюджету міста Києва по галузі "культура і мистецтво" планується витратити 3,638 мільйона гривень,

– зазначила директор департаменту культури КМДА Діна Попова.



Невже є щось смачніше за ласощі, куплені на ярмарку?

Оскільки феєрверки та салюти все ще заборонені в Києві (діє рішення КМДА про заборону проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів), постає питання – на що саме витрачатимуть бюджетні кошти міста. В КМДА до цього питання підійшли креативно. Так, за словами Діни Попової, вищезазначену суму витратять так:

150 тисяч гривень піде на оплату послуг з монтажу сценічного комплексу, звукових порталів та технічної зони на Софійській площі;

50 тисяч гривень – на облаштування резиденції Святого Миколая на Контрактовій площі;

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50 тисяч гривень витратять на організацію Всеукраїнської різдвяної виставки в Будинку художника;

200 тисяч гривень – на проведення Дитячої різдвяної фестивалії "Орелі", яка відбудеться в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара";

250 тисяч гривень потрібно на створення хорового мюзиклу "Різдвяна пісня" за оповіданням Чарлза Діккенса "А Christmas Carol" Академічним камерним хором" Хрещатик" у рамках пісенного новорічного фестивалю;

2,938 мільйона гривень – мистецький проект "Зимова "Країна мрій" на Лівому березі.

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