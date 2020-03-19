Скільки коштів уряд виділив на захист від коронавірусу для Нацполіції і прикордонників: суми
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Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 70 мільйонів гривень Міністерству внутрішніх справ. Ці гроші мають піти на забезпечення його працівників засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.
Відповідне розпорядження за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаль опублікували на сайті уряду.
Актуально В Україні за добу поліція зафіксувала понад 30 порушень карантину
На чий захист підуть ці кошти:
- Державна служба з надзвичайних ситуацій – виділено 33,2 мільйона гривень;
- Адміністрації Державної прикордонної служби – 9 мільйонів гривень;
- Національна поліція – 16 мільйонів гривень;
- Національна гвардія – 11 мільйонів гривень;
- Апарат МВС – 800 тисяч гривень.
МВС, своєю чергою, повинно до 30 липня відзвітувати про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.
Розпорядження за підписом Шмигаля / Скріншот із сайту уряду
Україна на карантині: основне
- По всій території України від 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закрили метро. У маршрутках можна перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.
- У деяких містах (Чернівці, Луцьк, Ужгород) повністю припинили рух громадського транспорту.
- У всіх містах і селах України закрили ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.
Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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