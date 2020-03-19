Скільки коштів уряд виділив на захист від коронавірусу для Нацполіції і прикордонників: суми

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 70 мільйонів гривень Міністерству внутрішніх справ. Ці гроші мають піти на забезпечення його працівників засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.

Відповідне розпорядження за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаль опублікували на сайті уряду. Актуально В Україні за добу поліція зафіксувала понад 30 порушень карантину На чий захист підуть ці кошти: Державна служба з надзвичайних ситуацій – виділено 33,2 мільйона гривень;

Адміністрації Державної прикордонної служби – 9 мільйонів гривень;

Національна поліція – 16 мільйонів гривень;

Національна гвардія – 11 мільйонів гривень;

Апарат МВС – 800 тисяч гривень. МВС, своєю чергою, повинно до 30 липня відзвітувати про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Розпорядження за підписом Шмигаля / Скріншот із сайту уряду Україна на карантині: основне По всій території України від 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.

Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закрили метро. У маршрутках можна перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.

У деяких містах (Чернівці, Луцьк, Ужгород) повністю припинили рух громадського транспорту.

У всіх містах і селах України закрили ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.

Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу