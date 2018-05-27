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Скільки коштувало таксі у Києві в день фіналу Ліги чемпіонів: ціни зросли у 15 разів

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Ціни на таксі в Києві в день фіналу ЛЧ
Ціни на таксі в Києві в день фіналу ЛЧ / Konkurent.in.ua

На приїзді до Києва на фінал Ліги чемпіонів футбольних уболівальників непогано вдалося заробити не тільки власникам квартир, а й таксистам. Розміри тарифі на послуги таксі у столиці стали справжньою несподіванкою.

Про це повідомляє "Сегодня".

За інформацією видання, найбільше у день фіналу ЛЧ заробили таксисти, які працюють з "шашкою".

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Помітив, що багато іноземців віддають перевагу машинам з "шашками", при цьому, що більшою є вона, то більшою є довіра тих, хто приїхали. Це стосується не тільки гостей фіналу Ліги чемпіонів,
– розповів таксист Ігор.

Він уточнив, що з п'ятниці по неділю, 25-27 травня, у центрі Києва будь-яке замовлення іноземцю обходилося мінімум у 400 гривень.

"Мої колеги говорили, що в центрі нічого робити, все перекрито і немає замовлень. Але я вирішив перевірити, і не прогадав", – додав Ігор.

За словами таксиста, середня вартість одного замовлення дорівнювала 20-30 євро (600-900 гривень).

Найбільше замовлення у таксиста Ігоря – за маршрутом Софійський Собор – готель на вулиці Велика Васильківська, 100 – парк Шевченка, фан-зона "Ліверпуля". Нетривалий проїзд центром Києва обійшовся британському фанату у 1200 гривень. Зазначається, що при замовленні цього маршруту в одному з онлайн-сервісів таксі тариф становить 78 гривень.

Теги: Новини України Новини Києва Гроші Ліга чемпіонів Транспорт
Джерело: 24 Канал
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