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      Скільки коштуватиме долар до кінця 2019 року: прогноз Fitch

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      Скільки коштуватиме долар до кінця 2019 року
      Скільки коштуватиме долар до кінця 2019 року / Фото з відкритих джерел

      Міжнародне рейтингове агентство Fitch дало прогноз курсу національної валюти України. До кінця 2019 року долар подорожчає.

      Гривня у 2019 році, ймовірно, буде коштувати 28,86 гривні за долар, йдеться у нещодавньому аналітичному звіті Fitch щодо кредитного рейтингу Нафтогазу.

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      Відповідно до прогнозів у 2020 році долар подорожчає ще більше. Так, у 2020 році курс долара має зрости до 30,6 гривні за долар.

      Від чого залежить курс нацональної валюти в Україні? Він залежить від низки чинників, зокрема торговельного балансу України. Коли обсяги експорту товарів та послуг з України перевищують обсяги імпорту, валюти в країні стає більше, а її вартість (курс) падає. На курс впливають обсяги валютних запозичень України, світові ціни на нафту та газ, ціни на ключові товари українського експорту та обсяги грошових переказів заробітчан.

      У свою чергу, голова Ради Нацбанку прогнозував, що влітку 2019 року курс іноземних валют в Україні може дещо зрости, однак вже восени валюта має стабілізуватись, а гривня зміцнитися.

      До слова, Нацбанк поповнює міжнародні валютні резерви для того, аби мати змогу розраховуватись за зовнішніми державними боргами.

      На початку 2019 року міжнародні резерви України досягли максимального рівня за останні 5 років.

      Так, на погашення державного боргу у 2019 році Україна витратить близько 40% бюджету. Наразі, обсяг державного боргу України складає 78,3 мільярда доларів.

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      Теги: Новини України Гроші Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня
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