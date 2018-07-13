Скільки коштуватиме квиток для польоту у космос: ЗМІ дізнались розцінки

Американська компанія Blue Origin планує вже 2023 році відправити перший корабель на Місяць. Як стало відомо журналістам, квиток у космос на багаторазовому кораблі New Shepard компанії буде коштувати від 200 до 300 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання Reuters.

Вартість квитків назвало джерело з компанії. Офіційного підтвердження таких розцінків поки не було.

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Раніше у Blue Origin заявляли, що вже готують тестові рейси New Shepard з пасажирами.

Загалом Blue Origin провела 8 випробувальних польотів New Shepard, успішно здійснивши посадку капсули. При цьому пасажирів на борту не було.

За підрахунками аналітиків, один пуск New Shepard коштує компанії 10 мільйонів доларів. Якщо врахувати місткість капсули, то ціна квитка 300 тисяч доларів – збиткова для компанії.

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