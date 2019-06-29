22:48
29 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Скільки коштуватиме перенести Офіс Президента в Український дім і що там за ці гроші зроблять

      4401 Читать новость на русском
      На реконструкцію Українського дому, де планують розмістити Офіс президента, витратять 300 мільйонів гривень
      На реконструкцію Українського дому, де планують розмістити Офіс президента, витратять 300 мільйонів гривень / Колаж 24 каналу

      Вже зовсім незабаром президентська адміністрація асоціюватиметься в українців не з вулицею Банковою, а з Українським домом. А все тому, що туди президент Володимир Зеленський вирішив перенести туди свій офіс. Коштуватиме такий переїзд близько 300 мільйонів гривень або 11,46 мільйона доларів.

      Як пише видання "Новое время", український гарант наполягає, що на облаштування Офісу Президента (згідно з президентським указом, так тепер називатиметься Адміністрація Президента – 24 канал) мають іти не бюджетні гроші, а "європейські гранти".

      Який вигляд матиме офіс Зеленського в Українському домі: фото

      Триватиме президентська реконструкція Українського дому 9 місяців. Займатиметься усіма роботами архітектурне бюро 33BY, засновником якої є київський архітектор і водночас 65 номер у списку партії "Слуга народу" Іван Юнаков. Він також є сином відомого архітектора Сергія Юнакова.

      Відповідно до проекту, український лідер працюватиме на четвертому поверсі, натомість п’ятий займуть адміністрація та юридичні відділи, а третій віддадуть голові Офісу Президента тайого заступникам. Стіни більшості кабінетів, згідно з планами, будуть скляними, а інтер'єри – загалом у стилі лофт.

      Оскільки новий президентський кабінет виходитиме на Європейську площу,його вікна захищатиме броньоване скло. Крім того, вхід до будівлі охоронятимуть різноманітні рентгени та рамки-металошукачі.

      Щодо системи вентиляції, то наразі такі функції в Українському домі виконує фонтан, зокрема у спеку він поширює прохолодне повітря у приміщенні. Це принцип планують зберегти й у новому проекті, щоправда з певними нововведеннями.

      Систему ж опалення повністю перероблять – оскільки у будівлі взагалі немає центрального опалення, тут мають намір встановити нову технологічну конструкцію: спеціальні установки створюватимуть лід, а потім розтоплюватимуть його та пускатимуть пару трубами опалення, підігріваючи його електричними тенами.

      Завдяки таким заходам з’явиться можливість істотно знизити споживання електроенергії. До прикладу, сьогодні за добу Український дім споживає щонайменше 4 тисячі кіловат, а після реконструкції ця цифра зменшиться аж до 450 кіловат. Водночас система з льодом дозволятиме відійти від додаткової системи кондиціонування: пару після розтоплення льоду низької температури буде використано для охолодження в літній час.

      Також у новій будівлі президентської адміністрації заплановано кафе та спортивна зала, а під землею розміститься велика парковка на 134 місця із трьома заїздами - двома з вулиці Володимирський узвіз і одного – з Трьохсвятительської.

      До речі, Зеленський провів екскурсію Адміністрацією Президента: фото та відео

      Будівлю на Банковій може зайняти філія NAMU (Національний художній музей України). Принаймні, сторони зараз ведуть такі перемовини. За словами представників музею, розширення закладу має стати проектом державного значення. Крім того, тут наголосили, що Офіс Президента має не забути попіклуватись про долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовуються в Українському домі, а саме музею Леніна та музею історії Києва.

      Що відомо про переїзд президентської адміністрації з Банкової? Про бажання перенести Адміністрацію Президенти з Банкової у Києві на інше місце Володимир Зеленський заявив ще до другого туру президентських виборів. Тоді він пояснював, що не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Крім того, політик закликав членів своєї команди шукати відкритий офіс для роботи.

      Згодом помічник президента Андрій Єрмак заявив, що працювати у будівлі на Банковій їм не дуже комфортно, оскільки вони відрізняються від своїх попередників. За його словами, команда Зеленського хоче працювати у більш сучасному та демократичному приміщенні.

      У Державній службі охорони переїзду з Банкової називають не найкращим варіантом, оскільки "в урядовому кварталі все ж таки президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці". 

      На початку червня речниця президента Юлія Мендель сповістила, що найближчим часом вони все ж переїдуть. Як один із варіантів нового офісу гаранта вона назвала Український дім.

      Зверніть увагу! Басейн, сауна та дві їдальні: чим може вразити будівля АП на Банковій

      Як розгорталися останні події навколо переїзду офісу президента з банкової 
      blog_ava
      Що відбувається з Ангелою Меркель: версії німецьких ЗМІ
      сьогодні
      5460
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Адміністрація Президента Президент України Переїзд Адміністрації Президента Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 червня:розмови з Путіним про Україну, звинувачення моряків та заява УГКЦ
      сьогодні , 22:10 Головні новини 29 червня:розмови з Путіним про Україну, звинувачення моряків та заява УГКЦ
      422
      Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"
      сьогодні , 22:01 Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"
      Ольга Черненко 328
      Хто повертає радянські назви в українські міста: проспект Жукова в Харкові
      сьогодні , 21:02 Хто повертає радянські назви в українські міста: проспект Жукова в Харкові
      530
      Я знайшов нову "самість", – історія одесита, який зробив екодім
      сьогодні , 19:03 Я знайшов нову "самість", – історія одесита, який зробив екодім
      Ukrainer 743
      Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге
      сьогодні , 16:00 Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге
      Злой Одессит 5120
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук