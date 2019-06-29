Скільки коштуватиме перенести Офіс Президента в Український дім і що там за ці гроші зроблять

Вже зовсім незабаром президентська адміністрація асоціюватиметься в українців не з вулицею Банковою, а з Українським домом. А все тому, що туди президент Володимир Зеленський вирішив перенести туди свій офіс. Коштуватиме такий переїзд близько 300 мільйонів гривень або 11,46 мільйона доларів.

Як пише видання "Новое время", український гарант наполягає, що на облаштування Офісу Президента (згідно з президентським указом, так тепер називатиметься Адміністрація Президента – 24 канал) мають іти не бюджетні гроші, а "європейські гранти".

Який вигляд матиме офіс Зеленського в Українському домі: фото

Триватиме президентська реконструкція Українського дому 9 місяців. Займатиметься усіма роботами архітектурне бюро 33BY, засновником якої є київський архітектор і водночас 65 номер у списку партії "Слуга народу" Іван Юнаков. Він також є сином відомого архітектора Сергія Юнакова.

Відповідно до проекту, український лідер працюватиме на четвертому поверсі, натомість п’ятий займуть адміністрація та юридичні відділи, а третій віддадуть голові Офісу Президента тайого заступникам. Стіни більшості кабінетів, згідно з планами, будуть скляними, а інтер'єри – загалом у стилі лофт.

Оскільки новий президентський кабінет виходитиме на Європейську площу,його вікна захищатиме броньоване скло. Крім того, вхід до будівлі охоронятимуть різноманітні рентгени та рамки-металошукачі.

Щодо системи вентиляції, то наразі такі функції в Українському домі виконує фонтан, зокрема у спеку він поширює прохолодне повітря у приміщенні. Це принцип планують зберегти й у новому проекті, щоправда з певними нововведеннями.

Систему ж опалення повністю перероблять – оскільки у будівлі взагалі немає центрального опалення, тут мають намір встановити нову технологічну конструкцію: спеціальні установки створюватимуть лід, а потім розтоплюватимуть його та пускатимуть пару трубами опалення, підігріваючи його електричними тенами.

Завдяки таким заходам з’явиться можливість істотно знизити споживання електроенергії. До прикладу, сьогодні за добу Український дім споживає щонайменше 4 тисячі кіловат, а після реконструкції ця цифра зменшиться аж до 450 кіловат. Водночас система з льодом дозволятиме відійти від додаткової системи кондиціонування: пару після розтоплення льоду низької температури буде використано для охолодження в літній час.

Також у новій будівлі президентської адміністрації заплановано кафе та спортивна зала, а під землею розміститься велика парковка на 134 місця із трьома заїздами - двома з вулиці Володимирський узвіз і одного – з Трьохсвятительської.

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Будівлю на Банковій може зайняти філія NAMU (Національний художній музей України). Принаймні, сторони зараз ведуть такі перемовини. За словами представників музею, розширення закладу має стати проектом державного значення. Крім того, тут наголосили, що Офіс Президента має не забути попіклуватись про долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовуються в Українському домі, а саме музею Леніна та музею історії Києва.

Що відомо про переїзд президентської адміністрації з Банкової? Про бажання перенести Адміністрацію Президенти з Банкової у Києві на інше місце Володимир Зеленський заявив ще до другого туру президентських виборів. Тоді він пояснював, що не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Крім того, політик закликав членів своєї команди шукати відкритий офіс для роботи.



Згодом помічник президента Андрій Єрмак заявив, що працювати у будівлі на Банковій їм не дуже комфортно, оскільки вони відрізняються від своїх попередників. За його словами, команда Зеленського хоче працювати у більш сучасному та демократичному приміщенні.



У Державній службі охорони переїзду з Банкової називають не найкращим варіантом, оскільки "в урядовому кварталі все ж таки президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці".



На початку червня речниця президента Юлія Мендель сповістила, що найближчим часом вони все ж переїдуть. Як один із варіантів нового офісу гаранта вона назвала Український дім.

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