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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки коштуватиме проїзд українськими автобанами: Омелян назвав приблизну суму

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Омелян назвав вартість проїзду автобанами, які збудують в Україні
Омелян назвав вартість проїзду автобанами, які збудують в Україні / 24 канал

Приблизна вартість проїзду майбутніми українськими автобанами становитиме 20-70 євроцентів за кілометр. Проте точна вартість буде відома після тендеру з будівництва платної дороги.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"У випадку України, європейських країн, де практикуються платні автобани, вартість кілометра проїзду варіюватиметься між 20-70 євроцентами. Зараз іде дискусія. Якщо ми говоримо про вартість у Китаї, то там – приблизно 20 євроцентів. Якщо ми говоримо про вартість у Європі, то 50-70 євроцентів", – сказав міністр.

Омелян зазначив, що у 2018 році планується оголосити про будівництво платної дороги між Львовом і Краківцем. Якщо тендер пройде успішно, то дорогу почнуть будувати вже у 2019 році.

Окрім того, Мінінфраструктури розпочало підготовку технічно-економічної документації до платного автобану Київ-Біла Церква.

 

Теги: Новини України Транспорт Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Авто Гроші
Джерело: 24 Канал
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