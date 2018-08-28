Скільки коштуватиме Україні припинення транзиту російського газу
В разі припинення транзиту російського газу через територію України втрати національної економіки складуть 3% валового внутрішнього продукту.
Про це заявив комерційний директор "Нафтогазу" України Юрій Вітренко під час круглого столу, передають Українські Новини.
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"Північний потік-2" – це продовження економічної війни, Росія прагне зробити так, щоб Україна не отримувала транзитні доходи, це мінус 3% від українського ВВП", – сказав він.
Нагадаємо, у четвер, 23 серпня 2018 року, було як 1000 днів протягом яких Україна не закуповувала газ напряму у Росії.
Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.