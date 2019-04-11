Великодній кошик 2019 в Україні: ціни

Скільки коштуватиме великодній кошик в Україні цього року
Великодня паска в Україні коштуватиме майже 44 гривні цього року. Це, якщо спекти паску самотужки вагою 700 грамів. Така сума є на 7% більшою, ніж попереднього року.
Вартість приготування паски зросла через подорожчання вершкового масла (на 11%, "плюс" 6 гривень на виробі), пшеничного борошна (на 19%, "плюс" 2 гривні), молока (на 10%, "плюс" 1 гривня), повідомляє Економічний дискусійний клуб.
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Зате ціни на яйця і цукор знизилися на 9%-13%.
Скільки коштуватиме приготувати паску на Великдень у 2019 році
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2019 році?
Найдешевший великодній кошик з шістьома традиційними для освячення продуктами коштуватиме не менше ніж 248 гривень. Це на 8% більше, ніж минулого року. Окрім паски, суттєво домашня ковбаса (на 13%) і сало (на 7%).
- паска коштуватиме 44 гривні,
- півкілограма ковбаси – 130 гривень,
- 200 грамів хріну з буряком – 10 гривень,
- 200 грамів солі – і гривню,
- півкілограма сала – 39 гривень,
- десяток яєць – 24 гривні.
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Ціни на продукти для великоднього кошика
За останні 3 роки вартість великоднього кошика зросла в 1,7 раза. А прожитковий мінімум за цей час зріс в 1,4 раза (як для працездатних, так і непрацездатних осіб).
Ціни на великодні кошики та паски у попередні роки