Скільки коштував візит Порошенка до Давоса – ЗМІ дізнались суму
Переліт української делегації до швейцарського Давоса, де відбувається Всесвітній економічний форум, коштував 1 651 314 гривень. Саме таку суму заплатило Державне управління справами державному авіаційному підприємству "Україна".
Про це пише видання ТСН.
Зарахування коштів на баланс ДАП "Україна" відбулося 19 січня 2018 року.
В описі трансакції йдеться, що ці гроші витрачені на авіаперевезення української делегації на чолі з президентом України Петром Порошенком – Київ – Цюрих – Київ.
Як відомо, 24-26 січня Порошенко перебуває з робочим візитом у Швейцарії, де бере участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 25 січня він відкривав "Український сніданок" форуму.
До речі, переліт української делегації разом із президентом до Португалії, що відбувався в грудні минулого року, коштував держбюджету 1 631 220 гривень.
Скільки коштував візит Порошенка до Давоса