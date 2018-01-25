Скільки коштував візит Порошенка до Давоса – ЗМІ дізнались суму

Переліт української делегації до швейцарського Давоса, де відбувається Всесвітній економічний форум, коштував 1 651 314 гривень. Саме таку суму заплатило Державне управління справами державному авіаційному підприємству "Україна".

Про це пише видання ТСН.

Зарахування коштів на баланс ДАП "Україна" відбулося 19 січня 2018 року.

В описі трансакції йдеться, що ці гроші витрачені на авіаперевезення української делегації на чолі з президентом України Петром Порошенком – Київ – Цюрих – Київ.

Як відомо, 24-26 січня Порошенко перебуває з робочим візитом у Швейцарії, де бере участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 25 січня він відкривав "Український сніданок" форуму.

До речі, переліт української делегації разом із президентом до Португалії, що відбувався в грудні минулого року, коштував держбюджету 1 631 220 гривень.

Скільки коштував візит Порошенка до Давоса