Скільки коштує колекція взуття новонародженої дочки Кайлі Дженнер: деталі
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер показала колекцію кросівок своєї п'ятимісячної дочки Стормі.
Так, Кайлі показала відео з колекцією взуття Стормі в Instagram-сторіз.
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Фанати вже порахували, що все взуття маленької Стормі коштує понад 22 тисячі доларів.
"Там є і Giuseppe Zanotti, і Gucci, і Nike", – зазначають прихильники.
Дивіться відео: Кайлі Дженнер показує колекцію взуття дочки
Нагадаємо, 1 лютого 2018 року сестра Кім Кардашян народила доньку Стормі. Упродовж вагітності вона приховувала інформацію про очікування первістка. Згодом Кайлі Дженнер вперше показала фото з новонародженою.
Джерело: 24 Канал
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