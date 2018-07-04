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Скільки коштує колекція взуття новонародженої дочки Кайлі Дженнер: деталі

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Кайлі Дженнер і Стормі
Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер показала колекцію кросівок своєї п'ятимісячної дочки Стормі.

Так, Кайлі показала відео з колекцією взуття Стормі в Instagram-сторіз.

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Фанати вже порахували, що все взуття маленької Стормі коштує понад 22 тисячі доларів.

"Там є і Giuseppe Zanotti, і Gucci, і Nike", – зазначають прихильники.

Дивіться відео: Кайлі Дженнер показує колекцію взуття дочки

 

Нагадаємо, 1 лютого 2018 року сестра Кім Кардашян народила доньку Стормі. Упродовж вагітності вона приховувала інформацію про очікування первістка. Згодом Кайлі Дженнер вперше показала фото з новонародженою.

Теги: Діти LifeStyle Зіркові мами Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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