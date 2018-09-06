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Скільки коштує місце у Верховній Раді і як змінити ситуацію

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Біля парламенту пройшла акція протесту акція протесту "Ні виборам за законом Януковича"
Біля парламенту пройшла акція протесту акція протесту "Ні виборам за законом Януковича" / Фото з відкритих джерел

Саме мажоритарники становлять ядро парламентської коаліції, і після обрання у Верховній Раді працюють бартерні відносини. Тому громадські активісти вимагають, щоб на осінній сесії парламент ухвалив новий виборчий закон з відкритими партійними списками.

Таку думку 24 каналу висловив керівник громадського руху "Чесно" Микола Виговський.

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Політолог зазначає: нинішню змішану виборчу систему встановив Янукович у 2011 році з метою зацементувати свою владу шляхом підконтрольності парламенту. За старою системою половина депутатів обирається в мажоритарних округах, і перемогу здобуває той, хто має доступ до адмінресурсу і гроші на підкуп виборців.

Що стосується другої половини парламенту, яка обирається за закритими партійними списками, то в першій десятці – люди з високим соціальним капіталом, ветерани АТО, громадські активісти, до кого немає претензій у виборців. Люди на це ведуться і голосують за партію. Але далі в прохідній частині списку місця продаються від двох до двадцяти мільйонів доларів,
– зауважує експерт.

Відповідно, розповідає Виговський, мажоритарники і ті, хто купив місце в списку, сильно витрачаються, щоб потрапити в парламент. Тому зацікавлені, або зберегти свої позиції через лояльність, або зберегти преференції для бізнесу. Лояльним депутатам-мажоритарникам виділяють субвенції, які вони використовують для власного піару. За державний кошт відкривають в своїх округах дитячі садочки і майданчики, кажучи, що це їхня власна заслуга. Цим збільшують свої шанси на перемогу. Стають місцевими баронами в округах. Так, наголошує фахівець, не повинно бути.

"За новою виборчою системою мажоритарка скасовується. Люди голосують за конкретну партію і конкретну людину в цій партії. Таким чином, не допускаючи в парламент одіозних персонажів. Це формує політичну відповідальність партій. Тому що одіозні депутати, які погано працюватимуть, знижуватимуть рейтинги цієї партії на наступних виборах. Тобто відбуватиметься оновлення, очищення і оздоровлення політичної системи. Це не панацея, і в 2019 році вибори за новим законом не принесуть ідеальний парламент. Але кращий, а за кілька електоральних циклів можемо отримати нову якість політиків", – переконаний Микола Виговський.

Нагадаємо, 6 вересня біля Верховної Ради України відбулася акція протесту "Ні виборам за законом Януковича". Учасники мітингу вимагають прийняття нового Виборчого кодексу. Серед учасників представники різних політичних партій і громадських рухів. Зокрема, "Самопомочі", "Свободи", "Руху нових сил", "Національного корпусу", "Сила людей", громадського руху "Чесно" і "Хвиля". Як відомо, восени 2019 року в Україні повинні відбутися вибори до Верховної Ради України.

Що змінить голосування за відкритими списками?На виборах до парламенту людина зможе обрати зі списку партії того кандидата, який їй подобається найбільше. Таким чином усувається можливість купування місця в списках, адже люди формуватимуть його, а не партійні керівники.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Петро Порошенко Віктор Янукович
Джерело: 24 канал
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