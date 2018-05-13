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Скільки коштує найдорожче плаття на Каннському кінофестивалі: неймовірна сума

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Каміла Коельо
Каміла Коельо

Кожна голлівудська красуня з нетерпінням чекає на початок Каннського фестивалю, адже на червоній доріжці зірки мають можливість продемонструвати найкращі образи. Стильні "луки" часто обходяться знаменитостям у чималу суму. Однак найдорожче плаття кіноподії в 2018 році просто приголомшило вартістю.

За інформацією журналу Vogue, модний блогер з Бразилії Каміла Коельо засвітила найдорожче вбрання на Каннському фестивалі. Зірка мережі пройшлась червоною доріжкою в розкішній сукні від бренду Ralph&Russo, вартість якої становить мільйон доларів. 

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Пишна багатошарова сукня відкривала стрункі ноги Каміли Коельо та підкреслювала ідеальну фігуру зірки. Розкішна міні-сукня з асиметричним шлейфом привертала увагу всіх присутніх на кіноподії. Стильний "лук" блогер завершила діамантовими прикрасами та туфлями на підборах. Зірка зробила макіяж з акцентом на очі та зібрала волосся в елегантну зачіску. 

 

Відомо, що на створення плаття дизайнери витратили близько 7 метрів шовкової органзи. Для того, щоб зібрати тканину в пишний шлейф, працівники бренду затратили 500 годин. 

 

Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль Мода
Джерело: 24 Канал
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