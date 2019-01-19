Скільки коштує ніч в домі легендарних біатлоністів Бйорндалена і Домрачевої

Подружжя легендарних біатлоністів – білоруски Дар'ї Домрачевої та норвежця Уле Ейнара Бйорндалена здають в оренду свій розкішний маєток у Норвегії.

Сім'я біатлоністів, які торік оголосили про завершення кар'єри, разом з 2-річною донькою Ксенією живуть у селищі Бейтостолен, що в центральній частині Норвегії.

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Нещодавно у них в гостях побували журналісти білоруського телебачення, яким господарі й провели невелику екскурсію своїм маєтком.

Величезний будинок поблизу Бейтостолена Бйорндален збудував ще у 2004-му. У ньому 9 спалень та стільки ж ванних кімнат.

За словами Домрачевої, вдома зіркові біатлоністи проводять всього кілька місяців на рік, а увесь інший час котедж можна зняти в оренду.



Домрачева і Бйорндален у своєму норвезькому будинку в Бейтостолені

Щоправда, за ніч у сімейному гніздечку біатлоністів доведеться трохи спорожнити гаманець. Таке задоволення починається від 4 тисяч норвезьких крон (понад 13 тисяч гривень).



Ніч у котеджі Бйорндалена і Домрачевої обійдеться щонайменше у 4 тис норвезьких крон

Дивіться, як виглядає інтер'єр "великого шале" в будинку Бйорндалена, яке здають в оренду туристам:

Під час візиту білоруських журналістів Домрачева показала помешкання, в якому живуть вони з чоловіком та донькою. У будинку є власний тренажерний зал та сауна.

З Instagram Домрачевої помітно, що вони люблять запрошувати до себе додому гостей і влаштовувати дружні чи родинні посиденьки.