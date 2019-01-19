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      Скільки коштує ніч в домі легендарних біатлоністів Бйорндалена і Домрачевої

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      Бйорндален і Домрачева здають в оренду свій будинок в Норвегії
      Бйорндален і Домрачева здають в оренду свій будинок в Норвегії / Facebook/Darya Domracheva

      Подружжя легендарних біатлоністів – білоруски Дар'ї Домрачевої та норвежця Уле Ейнара Бйорндалена здають в оренду свій розкішний маєток у Норвегії.

      Сім'я біатлоністів, які торік оголосили про завершення кар'єри, разом з 2-річною донькою Ксенією живуть у селищі Бейтостолен, що в центральній частині Норвегії.

      Дивіться також: Подружжя легендарних біатлоністів екзотично відзначили вихід на спортивну пенсію: фото

      Нещодавно у них в гостях побували журналісти білоруського телебачення, яким господарі й провели невелику екскурсію своїм маєтком.

      Величезний будинок поблизу Бейтостолена Бйорндален збудував ще у 2004-му. У ньому 9 спалень та стільки ж ванних кімнат.

      За словами Домрачевої, вдома зіркові біатлоністи проводять всього кілька місяців на рік, а увесь інший час котедж можна зняти в оренду.

      Домрачева Бйорндален будинок Норвегія
      Домрачева і Бйорндален у своєму норвезькому будинку в Бейтостолені

      Щоправда, за ніч у сімейному гніздечку біатлоністів доведеться трохи спорожнити гаманець. Таке задоволення починається від 4 тисяч норвезьких крон (понад 13 тисяч гривень).

      Бйорндален Домрачева будинок оренда
      Ніч у котеджі Бйорндалена і Домрачевої обійдеться щонайменше у 4 тис норвезьких крон

      Дивіться, як виглядає інтер'єр "великого шале" в будинку Бйорндалена, яке здають в оренду туристам:

       

       

      Під час візиту білоруських журналістів Домрачева показала помешкання, в якому живуть вони з чоловіком та донькою. У будинку є власний тренажерний зал та сауна.

       

      З Instagram Домрачевої помітно, що вони люблять запрошувати до себе додому гостей і влаштовувати дружні чи родинні посиденьки.

      Дивіться також:
      Теги: Спорт Новини нерухомості Норвегія Новини біатлону Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість
      Джерело: 24 канал
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