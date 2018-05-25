Скільки коштує в Україні сурогатне материнство

Україна стала Меккою сурогатного материнства для іноземців. У спеціалізованих клініках не приховують, що більшість клієнтів з-за кордону. Такий інтерес пояснюється просто: послуги дешевші, а сурогатні матері не такі вимогливі.

Гонорар за сурогатне материнство в Україні – близько 10 тисяч євро за одну дитину, за двійню – 13 тисяч євро. Додаткові виплати – 10 тисяч гривень на щомісяця. 5 тисяч гривень за перенесення ембріона. І перше УЗД, яке підтверджує вагітність, оплачується у розмірі 5 тисяч гривень.

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Вимог також багато. Вік, вага, треба мати власних дітей і міцне здоров'я. Адже для організму така вагітність – це неабиякий стрес. Малюків після народження одразу забирають. Це звична практика. Адже буває, що сурогатна мати не хоче віддавати немовля.



Сурогатне материнство

Юристи радять сурогатним матерям обов'язково вкладати договір, в якому прописати усі важливі пункти. Наприклад, медичний супровід під час вагітності. Адже на лікарських процедурах замовники полюбляють зекономити.

З іншого боку, розвиток сурогатного материнства вивів на новий рівень акушерство в Україні. Зараз навіть ізраїльським лікарям є, чому повчитися в українських колег.

Українські дівчата-біологи, які працюють пліч-о-пліч, їх рівень дуже сильно піднявся. Є певні речі, які в Україні не робили, зараз вони робляться абсолютно вільно,

– розповів лікар-гінеколог Першого медичного центру Тель-Авіва Геннадій Бітман

Але попри низькі ціни і якісну медицину іноземці бояться їхати в Україну. Адже є високий ризик бути ошуканими. І заплативши чималі гроші, так і не стати батьками.