Скільки коштують квіти до 8 березня

У Міжнародний жіночий день 8 березня прекрасна половина людства отримує чимало привітань та подарунків, найпопулярнішими серед яких є квіти. Вулиці міст переповнені продавцями з букетами на будь-який смак і гаманець.

8 березня – не тільки улюблене свято жінок, а й рай для продавців квітів. Саме у цей день їх ціна найвища в році. Тому, флористи намагаються підібрати особливий букет кожному чоловіку, адже квіти – універсальний подарунок для коханої жінки, люблячої мами, сестри, доньки, подруги.

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Незважаючи на високі ціни, попит на квіти шалений, помітили журналісти 24 каналу. Через ажіотаж, бажаючі придбати букет змушені шикуватися у величезні черги.



Букети на 8 березня

Найпопулярнішими квітами, які купують чоловіки в Україні на 8 березня, традиційно залишаються тюльпани. Окрім них, в магазинах та на ринках продають троянди, мімозу, гербери, нарциси, гвоздики тощо. Серед величезного асортименту квітів є також й вазони, які не зів'януть за кілька днів, а будуть довго стояти та милувати красою.

Скільки коштують квіти в Києві?



Троянди – від 40 до 70 гривень за штуку;

Тюльпани – від 20-25 гривень за штуку;

Підсніжники – від 30-35 гривень за букетик;

Букет весняних квітів – від 300 гривень.

Скільки коштують квіти у Львові?



Троянди – від 25-30 гривень за штуку;

Тюльпани – від 15-20 гривень за штуку;

Підсніжники – від 25 гривень за букетик;

Гербери – від 30 гривень за штуку;

Букет весняних квітів – від 250 до 400 гривень;

Орхідея фаленопсис у горщику – від 250 гривень.

Проте, такі високі ціни на квіти протримаються лише кілька днів – до кінця вихідних. Як відзначають продавці, вже з початку наступного тижня – 11-12 березня пройде квітковий бум і їх вартість знизиться щонайменше на 5-10 гривень за штуку.



Продавці квітів у Львові 8 березня