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      Скільки коштують найпопулярніші вживані авто в Україні: інфографіка

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      Ціни на вживані авто в Україні
      Ціни на вживані авто в Україні / bumper.guru

      Найбільшою популярністю в Україні користуються ВАЗи. Також українці часто купують підтримані Volkswagen, Opel, Daewoo та Renault. Які на них ціни та від чого вони залежать – читайте далі.

      За даними OLX, за перше півріччя 2019-го на OLX придбали понад 93 тисячі вживаних автівок, а на Lada припало 18% з цих продажів. Ресурс розставив ціни за пробігом. Проте, це не єдиний показник, який впливає на ціну.

      Читайте також: Які авто можна придбати в Україні до 300 тисяч гривень: інфографіка

      Авто з пройденою відстанню до 100 тисяч кілометрів коштує приблизно 9 500 доларів, а за "досвідченіший" автомобіль, який проїхав від 100 до 300 тисяч кілометрів можна заплатити 5 650 доларів. Вживаніше авто з пробігом понад 300 тисяч обійдеться всього лише у 2 800 доларів.

      Вживані електромобілі

      Електромобіль Tesla з пробігом до 100 тисяч кілометрів можна придбати за 53 000 доларів (1 329 558 гривень). Це ж авто з пробігом від 100 до 300 тисяч кілометрів продається за 43 000 доларів (1 078 698 гривень). 

      Ціни на вживані автомобілі в гривнях

      • Авто з пробігом менш ніж 100 тисяч кілометрів – 238 317 гривень.
      • Авто з пробігом 100-300 тисяч кілометрів – 140 481 гривня.
      • Авто з пробігом від 300 тисяч кілометрів – 70 241 гривня.


      Ціна вживаний авто в Україні / інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Гроші Авто Інфографіка Авто 24
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