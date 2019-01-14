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      Скільки коштують послуги сурогатної матері в Україні

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      Скільки коштують послуги сурогатної матері в Україні
      Скільки коштують послуги сурогатної матері в Україні / unsplash.com

      Україна – одна з небагатьох країн, у якій законне сурогатне материнство, а у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Японії та Пакистані такі послуги заборонені.

      Сурогатне материнство не заборонене у США та Грузії, пише DailyMail.

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      Замовники платять агентству з сурогатного материнства близько 40 тисяч євро. У США послуги сурогатної матері коштують більше ніж 100 тисяч доларів.

      А от сурогатна мати в Україні може отримати в Україні за свої послуги 14 тисяч євро. Ще близько двох тисяч євро майбутні батьки платять сурогатній матері для її харчування, одягу і компенсацію будь-яких витрат по догляду за дитиною.

      Керівник відділу одного агентства зі сприяння сурогатному материнству Анастасія Александрова зазначає, що у агентстві багато жінок старше 50 років. З допомогою донорських яйцеклітин вони народжують дітей та стають матеріями і відчувають себе щасливими, оскільки протягом 15 років не можуть завагітніти.

      Сурогатне материнство і донорство яйцеклітин і сперматозоїдів в Україні санкціонували у 2002 році. Матері, які погоджуються народити дитину іншим людям, не мають батьківських прав.

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      Теги: Здоров'я Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
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