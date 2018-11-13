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      Скільки країни НАТО витрачають на озброєння: вражаюча сума

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      Скільки країни НАТО витрачають на озброєння: вражаюча сума
      / Фото з відкритих джерел

      Країни-члени НАТО витратять у 2018 році на озброєння, його розробку і випробування понад 250 мільярдів доларів. Також цьогоріч значно збільшилась сума інвестицій від європейських союзників.

      Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, пише ТАСС.

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      Такі цифри Столтенберг озвучив під час промислового форуму НАТО в Берліні.

      Фактично в цьому році союзники по НАТО, як очікується, витратять понад 250 мільярдів доларів на основне обладнання і пов'язані з цим дослідження і розробки,
      – сказав він.

      При цьому, за словами Столтенберга, європейські союзники "здійснять інвестиції на понад 60 мільярдів". Ця сума є більшою на 10 мільярдів в порівнянні з минулим роком.

      "І в найближчі роки очікується ще більше", – зауважив генсек.

      До слова, Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії. 

      Теги: Новини політики НАТО Зброя
      Джерело: 24 Канал
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