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      Скільки квартир можна збудувати на місці закинутих промзон у Києві

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      Ревіталізація занедбаних промзон – тенденція ринку нерухомості України 2019
      Ревіталізація занедбаних промзон – тенденція ринку нерухомості України 2019 / 24 канал

      Процес ревіталізації закинутих промислових зон може стати одним з ключових для подальшого розвитку будівництва в Україні та зокрема у Києві.

      На сьогодні в столиці та на її околицях нараховують приблизно 1800 гектарів занедбаних територій колишніх промислових зон. Таку цифру озвучив керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров.

      Дивіться також: Від закинутого заводу – до модерного бізнес-кластера

      Йдеться про території, де не було шкідливого виробництва, і які в майбутньому можна використовувати піж житлову забудову.

      Скільки житла можна збудувати? За даними фахівця, потенціал освоєння таких територій під житлове будівництво коливається від 20 до 30 мільйонів метрів квадратних – це приблизно 300-400 тисяч квартир залежно від їхньої площі і концепції будівництва.

      Ревіталізація занедбаних промзон дозволить не лише зводити нове житло, але створювати надсучасні інфраструктурні комплекси, модернізувати "зелені зони", будувати дитячі садки і школи.

      Дізнайтесь більше: Що таке "місто в місті" і скільки тут коштує квартира

      На сьогодні ревіталізація промзон уже точково запущена. У багатьох районах Києва на місці невеликих занедбаних територій площею до 2-3 га вже реалізуються проекти будівництва сучасного житла.

      Новим житлом вже забудовані приблизно 100 гектарів старих промзон у Києві, а в найближчі 2-3 роки площа таких забудов може зрости до 200-300 гектарів.

      До прикладу, в Івано-Франківську колишній завод "Промприлад" перетворився в сучасний інноваційний простір, де поєднуються коворкінги, ІТ-компанії, дитячі зони, галереї.

      Ревіталізація заводу "Промприлад" в Івано-Франківську: дивіться відео

      Саме ревіталізацію занедбаних промислових зон експерти називають одним з найголовніших трендів у розвитку будівельної галузі в Україні у 2019 році.

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      Теги: Новини нерухомості України Будівництво Новини Києва Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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