Скільки ліків в інтернеті є фальсифікатом чи контрабандою: у МОЗ шокували даними

МОЗ радить українцям не купувати ліки в інтернеті, бо наразі в Україні продаж медикаментів онлайн не є врегульований на законодавчому рівні . У 99% випадків – це фальсифікат або контрабанда.

Про це повідомив керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак, передає УНН.

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"Не розроблено ліцензійні умови для продажу ліків в інтернеті. А якщо у вас є ліцензія на торгівлю – значить, у вас є умови для зберігання ліків, для контролю за їх якістю. У разі інтернету – це "кіт у мішку". Це як з "євробляхами", – зазначив медик.

Він відзначив, що в онлайні ліки коштують значно дешевше. Причиною цього є те, що в 99% випадків медикаменти, які можна придбати в інтернеті – це контрабанда або фальсифікат.

Невідомо взагалі, звідки продавці беруть ці ліки. Цілком можливо, що це будуть далеко не ліки. Тому потрібно обходити такі покупки десятою дорогою,

– наголосив Чумак.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що за п’ять років українці витратити 3,6 мільярда гривень на фуфломіцини – ліки з недоведеною ефективністю, які не допомагають та навіть можуть бути шкідливі для здоров'я людини.

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