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      Скільки ліків в інтернеті є фальсифікатом чи контрабандою: у МОЗ шокували даними

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      Українців закликають не купувати ліки в Інтернеті
      Українців закликають не купувати ліки в Інтернеті / Фото з відкритих джерел

      МОЗ радить українцям не купувати ліки в інтернеті, бо наразі в Україні продаж медикаментів онлайн не є врегульований на законодавчому рівні . У 99% випадків – це фальсифікат або контрабанда.

      Про це повідомив керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак, передає УНН.

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      "Не розроблено ліцензійні умови для продажу ліків в інтернеті. А якщо у вас є ліцензія на торгівлю – значить, у вас є умови для зберігання ліків, для контролю за їх якістю. У разі інтернету – це "кіт у мішку". Це як з "євробляхами", – зазначив медик.

      Він відзначив, що в онлайні ліки коштують значно дешевше. Причиною цього є те, що в 99% випадків медикаменти, які можна придбати в інтернеті – це контрабанда або фальсифікат.

      Невідомо взагалі, звідки продавці беруть ці ліки. Цілком можливо, що це будуть далеко не ліки. Тому потрібно обходити такі покупки десятою дорогою,
      – наголосив Чумак.

      Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що за п’ять років українці витратити 3,6 мільярда гривень на фуфломіцини – ліки з недоведеною ефективністю, які не допомагають та навіть можуть бути шкідливі для здоров'я людини. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Ліки Міністерство охорони здоров’я Медицина
      Джерело: 24 Канал
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