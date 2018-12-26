Скільки людей щорічно помирає від тютюнопаління: дані ООН
Тютюнопаління щороку спричиняє смерть близько 6 мільйонів людей, кожний десятий з яких є пасивним курцем.
Про це повідомляє Організація Об’єднаних Націй.
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Зазначається, що через безпосередній вплив тютюну щороку помирають близько 5 мільйонів людей, ще 600 тисяч жертв тютюну –пасивні курці.
"Економічні втрати від куріння перевищують 1,4 трильйони доларів США на рік", – йдеться у повідомленні ООН.
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Джерело: 24 Канал
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