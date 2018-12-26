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      Скільки людей щорічно помирає від тютюнопаління: дані ООН

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      Скільки людей щорічно помирають від сигарет
      Скільки людей щорічно помирають від сигарет / censor.net.ua

      Тютюнопаління щороку спричиняє смерть близько 6 мільйонів людей, кожний десятий з яких є пасивним курцем.

      Про це повідомляє Організація Об’єднаних Націй.

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      Зазначається, що через безпосередній вплив тютюну щороку помирають близько 5 мільйонів людей, ще 600 тисяч жертв тютюну –пасивні курці.

      "Економічні втрати від куріння перевищують 1,4 трильйони доларів США на рік", – йдеться у повідомленні ООН.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Заборона куріння
      Джерело: 24 Канал
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