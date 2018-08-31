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Скільки людей та дітей загинуло під час війни на сході України: вражаюча цифра

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За роки війни від мін постраждало більше сотні дітей, 21 дитина загинула. Загалом постраждало майже 2 тисячі осіб, з яких вибухівка забрала чверть життів. Такі цифри озвучили у Міністерстві оборони. Хоча насправді – жертв більше, адже на початку війни, у 2014 році таку статистику не вели.

Потерпілий Іван Левченко, копнувши камінь, натрапив на вибухівку. Лікарі казали – Іван вижив дивом. Трагедія сталася у селі Гранітне. Вибуховий пристрій він зачепив ногою, просто посеред вулиці. 

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З початку війни спеціалісти знешкодили понад 370 тисяч вибухових пристроїв. Вони очистили лише 28 тисяч гектарів землі. Залишилось ще 25 разів по стільки, і це лише на підконтрольній Україні території. Приблизно стільки ж зараз – окуповано. І не два, і не три. За розрахунками ООН кожен рік війни – це 10 років "очищення" територій.

Це означає, що на розмінування Донбасу піде вже не менше ніж півсторіччя. Ба більше, в ООН заявили, що Україна наздоганяє країни світу, найбільш "забруднені" мінами. 

Війна у Боснії тривала 3,5. Минуло вже 2 десятиріччя, а міни там і досі вибухають. 

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Війна на Донбасі Діти і неповнолітні Жертви Втрати
Джерело: 24 канал
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