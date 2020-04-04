Скільки людей у Києві були змушені піти у відпустку за свій рахунок: вражаючі цифри

Без державної допомоги влада Києва не зможе фінансово забезпечити 500 тисяч киян, які вимушено взяли відпустки за свій рахунок через карантин в Україні.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

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Кличко додав, що приблизно пів мільйона людей у столиці були змушені взяли відпустки за свій рахунок. І більшість з них – це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати.

Деякі запаси у них, до прикладу, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей. Я це питання порушив на селекторній нараді з президентом та прем'єр-міністром. І президент сказав, що вони це питання прораховують,

– зазначив Кличко.

Він заявив, що без державної допомоги це питання неможливо розв'язати, адже бюджет жодного міста не витримає такого навантаження.

За словами мера Києва, президент запевнив, що планують виплачувати кошти кожному, хто вимушено не працює.

Зверніть увагу! Роботодавці не мають права звільняти своїх працівників через карантин в Україні. Тих, хто незаконно звільняє працівників, каратимуть штрафами або ж виправними роботами.

Скільки українців втратили роботу через карантин?Через карантин, який в Україні запровадили для непоширення коронавірусу, роботу втратили приблизно 500 – 700 тисяч людей. Однак Кабінет Міністрів наразі розробляє програму для створення нових робочих місць.



Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу