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Скільки людей у світі стратили за рік: шокуючі цифри

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Торік у світі стратили щонайменше 993 людин
Торік у світі стратили щонайменше 993 людин / Фото з відкритих джерел

За минулий рік у світі було зареєстровано 993 випадки страти. Водночас більше двох третин країн світу припинили застосовувати смертну кару.

Про це заявила міжнародна організація Amnesty International, повідомляє AFP.

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Наприкінці минулого року 142 країни – більше двох третин – скасували страту де-юре і де-факто, а 106 – законодавчо за всі злочини,
– йдеться в повідомленні.

Смертна кара все ще зберігається у 23 країнах. Це на 4% менше, ніж у 2016 році, і на 39% менше порівняно з 2015 роком, який був рекордним – тоді у світі провели 1634 страти.

світ смертна кара
Статистика застосування смертної кари у світі/ Джерело: afp.com

Зазначається, що в ці цифри не входять "тисячі" страт у Китаї, який класифікує подібну інформацію як державну таємницю. За винятком Китаю, 84% усіх страт в 2017 році здійснили Іран, Саудівська Аравія, Ірак і Пакистан, наголосили у виданні.

Нагадаємо, раніше уряд Індії схвалив законопроект, який передбачає смертну кару або довічне ув'язнення за піратство на морі.

Теги: Новини України Новини політики Інфографіка Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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