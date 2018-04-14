Скільки людей в Росії користувались месенджером Telegram: чималі дані

Те, що не можеш придумати, краще заборонити. Після рішення московської феміди заблокувати на території Росії Telegram, в РФ почалась справжня шизофренія. Павло Дуров пообіцяв, що зробить усе можливе для розблокування, а точніше обходу блокування месенджера. Федеральні "Вєсті.RU", спільний проект каналів "Росія 1" і "Росія 24", видав інструкцію як обійти блокування, і в ту ж хвилину видалив його.

8 місяців – стільки часу федеральні структури, ФСБ і Роскомнадзор, намагались заблокувати месенджер Telegram. 14 вересня 2017 року ФСБ подала до суду, вимагаючи ключі доступу. Після чого дітище Дурова оштрафували на 800 тисяч рублів.

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А вже 12 березня 2018 року Роскомандзор висунув 15-денний ультиматум, який в Telegram проігнорували. 13 квітня Таганському районному суду знадобилося всього 20 хвилин, щоб винести рішення у справі блокування.

В Росії середньостатистичний юзер витрачав на месенджер до 11 хвилин у день. У січні кількість активних користувачів з РФ сягнула 6 мільйонів людей.

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