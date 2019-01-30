Скільки людей в світі залежні від наркотиків і алкоголю

1,3% людей планети, а це понад 100 мільйонів чоловік, мають проблеми з алкоголем. Залежність від наркотиків трохи нижче – 0,9%, це 62 мільйони чоловік.

Вчені з Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) вивчили, наскільки поширені алкогольна та наркотична залежність у різних країнах. Всі дані базуються на дослідженнях, які фахівці проводили з 1990 по 2016 роки.

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Тобто, 1 людина з 20 на своєму особистому досвіді знає, що таке залежність від психоактивних речовин. Вчені також підрахували, що 2,2%, тобто близько 164 мільйонів осіб страждають від алкогольної, і наркотичної залежності.

Також науковці з'ясували, що до наркотиків частіше звикають чоловіки. Судячи з даних, це закономірно для всіх країн. А ось з проблемами через алкоголь, за винятком України, частіше стикаються жінки.

Проблем з наркотиками, як правило, виникають у людей у віці двадцяти років.

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