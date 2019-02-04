Скільки людей в Україні пройшли лікування від раку

В Україні на обліку майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і мають ознаки ремісії.

Щороку близько 140 тисяч українців вперше дізнається про виявлення в них онкозахворювання, повідомляє МОЗ України.

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Зазначимо, що сьогодні, 4 лютого, в Україні – Всесвітній день боротьби проти раку.

У липні 2019 року запрацює програма "Безкоштовна діагностика". За направленням сімейного лікаря можна буде пройти обстеження на найбільш розповсюджені види онкології.

У відомстві наголошують, що попередження хвороб і раннє виявлення є одними із ключових завдань трансформації охорони здоров’я.

Нині в Україні є 30 медичних онкологічних закладів, в яких надається спеціалізована високотехнологічна онкологічна допомога.

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