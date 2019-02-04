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      Скільки людей в Україні пройшли лікування від раку

      226 Читать новость на русском
      Лікування раку
      Лікування раку / np.pl.ua

      В Україні на обліку майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і мають ознаки ремісії.

      Щороку близько 140 тисяч українців вперше дізнається про виявлення в них онкозахворювання, повідомляє МОЗ України. 

      Читайте також: Як не захворіти на рак: поради провідного онколога

      Зазначимо, що сьогодні, 4 лютого, в Україні – Всесвітній день боротьби проти раку.

      У липні 2019 року запрацює програма "Безкоштовна діагностика". За направленням сімейного лікаря можна буде пройти обстеження на найбільш розповсюджені види онкології. 

      У відомстві наголошують, що попередження хвороб і раннє виявлення є одними із ключових завдань трансформації охорони здоров’я.

      Нині в Україні є 30 медичних онкологічних закладів, в яких надається спеціалізована високотехнологічна онкологічна допомога. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Міністерство охорони здоров’я Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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