Скільки людей в Україні захворіли на дифтерію та правець: дані МОЗ

У 2018 році в Україні було виявлено 9 випадків захворювання на дифтерію та 17 – на правець.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

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"За 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 9 випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей та 6 дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих)", – йдеться у повідомленні.



Дифтерія має кілька форм, найпоширеніша: дифрерія мигдалин

У МОЗ нагадали, що єдиний надійний захист від цих хвороб – вакцинація.

Дифтерія - симптоми висока температура від 38 до 40 градусів; сонливість, слабкість; біль у горлі, першіння, труднощі при ковтанні; інкубаційний період триває від 2 до 10 днів.

"Вчасно зроблене щеплення допоможе сформувати імунітет та захистити від смертельно небезпечних захворювань", — зазначили у міністерстві.

Діти отримують щеплення в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 16 років, а дорослі — кожні 10 років. Такий інтервал у дорослому віці зумовлений тим, що імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років.

Що таке дифтерія? Це інфекція, що вражає горло та дихальні шляхи, токсично, повільно вбиває серцево-судинну й нервову системи, "давить" на нирки. Збудник дифтерії — грампозитивна палочковидна бактерія Corynebacterium diphtheriae, шлях передачі — повітряно-крапельний.

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