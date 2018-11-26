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      Скільки людей в Україні захворіли на дифтерію та правець: дані МОЗ

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      Від дифтерію та правця захистить вакцинація
      Від дифтерію та правця захистить вакцинація / 4mama.ua

      У 2018 році в Україні було виявлено 9 випадків захворювання на дифтерію та 17 – на правець.

      Про це повідомляє прес-служба МОЗ України. 

      Читайте також: Обов'язкові щеплення в Україні: нюанси вакцинації та чому це важливо

      "За 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 9 випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей та 6 дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих)", – йдеться у повідомленні.

      Дифтерія в Украні
      Дифтерія має кілька форм, найпоширеніша: дифрерія мигдалин

      У МОЗ нагадали, що єдиний надійний захист від цих хвороб – вакцинація.

       
      Дифтерія - симптоми
      висока температура від 38 до 40 градусів; 
      сонливість, слабкість;
      біль у горлі, першіння, труднощі при ковтанні;
      інкубаційний період триває від 2 до 10 днів.

      "Вчасно зроблене щеплення допоможе сформувати імунітет та захистити від смертельно небезпечних захворювань", — зазначили у міністерстві.

      Діти отримують щеплення в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 16 років, а дорослі — кожні 10 років. Такий інтервал у дорослому віці зумовлений тим, що імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років.

      Що таке дифтерія? Це інфекція, що вражає горло та дихальні шляхи, токсично, повільно вбиває серцево-судинну й нервову системи, "давить" на нирки. Збудник дифтерії — грампозитивна палочковидна бактерія Corynebacterium diphtheriae, шлях передачі — повітряно-крапельний. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Медицина Міністерство охорони здоров’я Інфекція Вакцина
      Джерело: 24 Канал
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