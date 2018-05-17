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Скільки людей в Україні заробляють 10 тисяч гривень і більше: в уряді дали відповідь

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Зарплати в Україні
Зарплати в Україні / Ua.news

За даними Державної служби статистики України, у березні в країні зросла кількість працівників, які отримують заробітну плату у розмірі 10 тисяч гривень і більше.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Зазначається, що у березні 2018 року працівників із зарплатою у 10 тисяч гривень в Україні було 21,3% проти 12,6% у березні 2017 року.

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При цьому кількість людей, які отримували мінімальну зарплату, скоротилася до 7,9% з 10,3%.

У галузевому розрізі зарплати вищі за 10-15 тисяч гривень отримували здебільшого працівники фармацевтичної промисловості, металургії та енергосектора.

Теги: Новини України Мінімальна зарплата Гроші статистика Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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