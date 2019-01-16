Скільки людей захворіли на кір з спочатку року

З початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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За два тижні від кору померли двоє людей, в одного з них не було жодного щеплення. У Міністерстві охорони здоров’я зауважують, що найчастіше на кір хворіють діти, які вчасно не отримали другу дозу вакцини.

Кір – що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

"Захистити від захворювання може лише вакцинація. Щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні не зафіксовано спалах захворюваності", – наголосили в МОЗ.



Симптоми кору

Нагадаємо, у понеділок, 14 січня у Вінницькій дитячій обласній інфекційній лікарні від кору померла 8-місячна дитина.

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