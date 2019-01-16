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      Скільки людей захворіли на кір з спочатку року

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      З початку року на кір захворіло 5 тисяч людей
      З початку року на кір захворіло 5 тисяч людей / express.co.uk

      З початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.

      Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 

      Читайте також: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

      За два тижні від кору померли двоє людей, в одного з них не було жодного щеплення. У Міністерстві охорони здоров’я зауважують, що найчастіше на кір хворіють діти, які вчасно не отримали другу дозу вакцини.

       
      Кір – що це?
      Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

      "Захистити від захворювання може лише вакцинація. Щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні не зафіксовано спалах захворюваності", – наголосили в МОЗ.

      Епідемія кору
      Симптоми кору

      Нагадаємо, у понеділок, 14 січня у Вінницькій дитячій обласній інфекційній лікарні від кору померла 8-місячна дитина.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Здорове життя Кір Лікування
      Джерело: 24 Канал
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