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      Скільки людей зустрічали Новий рік на Софіївській площі: фото

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      Новий рік на Софіївській площі зустрічали понад 100 тисяч людей / фото: Folk Ukraine

      Понад 100 тисяч киян та гостей столиці зустрічали Новий рік просто неба на Софіївській площі. Там організували грандіозний концерт за участю українських гуртів.

      Так само відбувалося святкування і на Контрактовій площі, на яку в новорічну ніч, за інформацією організаторів, завітали понад 40 тисяч киян та гостей столиці, повідомляє КМДА.

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      Святковий настрій біля головної ялинки країни на Софійській площі створювали:

      • Руслана;
      • "ТНМК";
      • "Мандри";
      • танц-театр "Життя";
      • Назар Савко.

      Святкування на Софіївській площі продовжується і 1 січня. Загалом цьогоріч програма новорічно-різдвяних свят у Києві містить 15 тематичних подій, у межах яких відбувається щонайменше 100 різноманітних заходів.

      Окрім того, протягом святкового періоду у районах міста заплановано понад 250 тематичних заходів.

      Новий рік на Софіївській площі: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва КМДА Новорічні свята Музика
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