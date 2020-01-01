Скільки людей зустрічали Новий рік на Софіївській площі: фото
Понад 100 тисяч киян та гостей столиці зустрічали Новий рік просто неба на Софіївській площі. Там організували грандіозний концерт за участю українських гуртів.
Так само відбувалося святкування і на Контрактовій площі, на яку в новорічну ніч, за інформацією організаторів, завітали понад 40 тисяч киян та гостей столиці, повідомляє КМДА.
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Святковий настрій біля головної ялинки країни на Софійській площі створювали:
- Руслана;
- "ТНМК";
- "Мандри";
- танц-театр "Життя";
- Назар Савко.
Святкування на Софіївській площі продовжується і 1 січня. Загалом цьогоріч програма новорічно-різдвяних свят у Києві містить 15 тематичних подій, у межах яких відбувається щонайменше 100 різноманітних заходів.
Окрім того, протягом святкового періоду у районах міста заплановано понад 250 тематичних заходів.
Новий рік на Софіївській площі: дивіться фото