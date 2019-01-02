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      Скільки людей зустріли Новий рік у центрі Києва: у КМДА озвучили неймовірну цифру

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      Новорічна ніч на Софійській площі
      Новорічна ніч на Софійській площі / Уніан

      Новий 2019 рік у центрі української столиці зустріли 15 тисяч киян та гостей міста. Так, кількість людей підрахували на 2 київських площах – Софійській та Контрактовій.

      Про це інформують на сайті КМДА.

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      15 тисяч киян та гостей міста зустріли Новий 2019 рік на Софійській та Контрактовій площах, де відбулася масштабна концертна програма. Зокрема, на Софійській площі долучилося до святкування 12 тисяч осіб, а на Контрактовій – 3 тисячі,
      – мовиться у повідомленні.

      У КМДА також додають, що у новорічну ніч святкову атмосферу біля головної ялинки країни та на Подолі створювали виступи Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України, Київського симфонічного оркестру, скрипаля-віртуоза Святослава Кондратіва та інших відомих українських виконавців.

      На цьому святкування Нового року у центрі Києва не припиняється. Так, 2 січня з 17:00 на Софійській площі, а з о 16:00 на Контрактовій відбудуться концертні програми за участі популярних українських виконавців та гуртів.

      Теги: Новини політики Новини Києва Новорічні свята КМДА
      Джерело: 24 Канал
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