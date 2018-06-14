Скільки людині потрібно сексу: цікава статистика

Найважливішим сексуальне життя є для мешканців Греції, Росії, Польщі та Бразилії. А найменш важливим сексуальне життя є для мешканців Таїланду та Японії

Про це свідчать дані опитування щодо сексуального темпераменту різних народів, передає Zhyvyaktyvno.

Найважливішим сексуальне життя є для мешканців Греції (87% опитаних). Громадяни Росії потрапили на друге місце (80%), третю сходинку між собою поділили жителі Польщі і Бразилії (по 79%).

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Для німців секс як дуже важливу складову життя визначили 59% опитаних. Найменшу роль у житті секс відіграє у жителів Таїланду та Японії – лише 38% мешканців цих країн вважають статеві стосунки важливими.

Середній показник занять сексом на рік у різних країнах:

У Греції – 164 рази на рік

У Бразилії – 145 разів на рік

У Росії – 143 статевих контакти щороку

У Японії – 48 разів на рік

Тривалість занять сексом, його якість і задоволення від сексуального життя теж суттєво відрізняється. Найдовше сексом займаються мешканці Нігерії – 24 хвилини, жителі Греції – 22 хвилини, бразильці – 19,5, росіяни – 18 хвилин.

Найчастіше про секс люблять говорити у Мексиці – це підтвердили 80% респондентів. У Греції поговорити з партнером про статеві стосунки готові 76%. У японців на таке готові лише 21%.

У Франції, 70% добровольців, які взяли участь в опитуванні, мають регулярні статеві стосунки – щонайменше раз на тиждень, та задоволені ними лише 25%.

70% мексиканців позитивно оцінюють своє сексуальне життя 63% мешканців. У Росії задоволені сексом лише 42% опитаних, а 31% сексуально активних пар з-поміж респондентів у Японії називають сексуальні відносини процесом, що втомлює.

У середньому на планеті люди займаються сексом 103 рази на рік. 48% опитаних жінок хоча б раз у житті імітували оргазм та 84% жінок визнають, що використовують секс для того, щоб вмовити своїх чоловіків допомогти у домашніх справах. А 12% щасливих подружніх пар сплять окремо.

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