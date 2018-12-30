Скільки мандаринів можна з'їдати за день без шкоди для здоров'я

Конкретної норми немає, але є здоровий глузд: у день можна з'їдати до чотирьох мандаринів, не побоюючись за здоров'я.

Про це повідомляє med2.

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При вживанні мандаринів потрібно орієнтуватися на алергічні епізоди. Якщо в анамнезі є алергічні реакції на цитрусові, то мандарини з новорічного меню людини повинні бути повністю виключені.

Якщо алергічних реакцій в анамнезі не було, то в день можна з'їсти 2-4 мандарини, але не доходити до рівня одного кілограма.

Занадто активне вживання мандаринів може бути шкідливим для здоров'я людей, які страждають від хвороб шлунка і дванадцятипалої кишки. Також мандарини не слід вживати при гастритах, ентеритах, колітах.

Важливо: перед вживанням мандарини слід обов'язково мити. Для збереження продукції перевізники нерідко покривають фрукти хімікатами – про це може свідчити яскравий восковий блиск на фруктах і їх липкість. Ці хімічні розчини можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю.

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