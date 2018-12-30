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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Скільки мандаринів можна з'їдати за день без шкоди для здоров'я

      1817 Читать новость на русском
      Скільки можна їсти мандаринів
      Скільки можна їсти мандаринів / lady.tochka.net

      Конкретної норми немає, але є здоровий глузд: у день можна з'їдати до чотирьох мандаринів, не побоюючись за здоров'я.

      Про це повідомляє med2.

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      При вживанні мандаринів потрібно орієнтуватися на алергічні епізоди. Якщо в анамнезі є алергічні реакції на цитрусові, то мандарини з новорічного меню людини повинні бути повністю виключені.

      Якщо алергічних реакцій в анамнезі не було, то в день можна з'їсти 2-4 мандарини, але не доходити до рівня одного кілограма.

      Занадто активне вживання мандаринів може бути шкідливим для здоров'я людей, які страждають від хвороб шлунка і дванадцятипалої кишки. Також мандарини не слід вживати при гастритах, ентеритах, колітах.

      via GIPHY

      Важливо: перед вживанням мандарини слід обов'язково мити. Для збереження продукції перевізники нерідко покривають фрукти хімікатами – про це може свідчити яскравий восковий блиск на фруктах і їх липкість. Ці хімічні розчини можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Поради
      Джерело: 24 Канал
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