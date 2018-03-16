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Скільки Меган Маркл витрачає на одяг: названо суму

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Меган Маркл
Меган Маркл / 24 Канал

Американські журналісти підрахували, скільки коштує гардероб майбутньої дружини принца Гаррі, Меган Маркл.

На образив для дев’яти офіційних виходів Маркл витратила 28 688 доларів, повідомляє TIME Money.

Найдорожчим виявився наряд, в якому Меган відзначала Різдво. Його вартість склала близько 10 тисяч доларів. Тоді наречена принца вийшла на публіку у світло-коричневому пальті і милому капелюшку.

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Меган Маркл та принц Гаррі під час різдвяних свят

Видання також вказує, що королівська сім'я не покриває витрати на гардероб Меган. Всі речі вона купує за свої власні гроші.

Крім того, Маркл не може приймати подарунки від дизайнерів через правила королівської сім'ї, які забороняють носити одяг, отриманий в якості подарунка від бренду або модельєра.

Маркл отримає доступ до коштів королівської родини лише після весілля з принцом Гаррі.

Як пише видання, Маркл заробила по 50 тисяч доларів за кожен епізод останнього сезону серіалу Форс-мажори, а її дохід за рік склав близько 450 тисяч доларів.

Меган купує одяг за власні кошти

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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