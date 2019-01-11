Скільки мільярдів доларів Україна має виділити, аби погасити держборг: вражаючі цифри

За оцінкою Міністерства фінансів, загальний обсяг платежів за державним боргом у 2019 році складає 417 мільярдів гривень, або ж 14,2 мільярда доларів. Крім того, у поточному, 2019 році, Україні доведеться погасити не лише внутрішню заборгованість, але й зовнішню.

Це оприлюднили на сайті Міністерства фінансів України. Читайте також: Хто витрачав і заробляв мільярди на державних закупівлях Такий макроекономічний прогноз передбачає погашення 150,5 мільярда гривень внутрішнього і 121,8 мільярда гривень зовнішнього боргу.

Макроекономічний прогноз на 2019 рік До того ж, платежі з обслуговування внутрішнього боргу становитимуть 88,7 мільярда гривень, а зовнішнього –56,4. До слова, міжнародний валютний фонд планує виділити Україні ще два транші на загальну суму 2,6 мільярда доларів до кінця 2019 року. Їх передбачає нова 14-місячна програма кредитування для України Stand By. Раніше МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.