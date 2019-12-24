Скільки мільярдів отримає Україна за транзит російського газу: відповідь Оржеля

За 5 років транзиту російську газу через територію України офіційний Київ має отримати щонайменше 15 мільярдів доларів.

Як пояснив міністр енергетики Олексій Оржель у своїй авторській колонці на "Економічній правді", за підсумками домовленостей, які уклали нещодавно у Москва та Київ, "Газпром" має виплатити Україні 2,9 мільярда доларів, плюс пеню за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі, це понад 3 мільярди доларів за арбітражем, плюс орієнтовно 3 мільярди доларів за транзит у рік протягом 5 років. Отже, в п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 мільярда доларів, з них 3 - живими грошима – вже до нового року. І це – без жодних кабальних умов щодо придбання російського газу,

– підкреслив міністр.

Оржель додав, що 12,2 мільярда доларів, про які мовиться у протоколі, це – потенційний виграш в арбітражі за упущену вигоду.

"Тут є три ключові моменти: сама цифра і слова "потенційний" та "упущена". Ми могли би їх отримати, якщо б Газпром повністю відмовився від транзиту через Україну та не пускав сюди інших. Крім того, арбітраж – це довгий і витратний процес. Припустимо, ми б отримали 12,2 мільярда доларів (мінус судові витрати) протягом 3-5 років, якщо б наша ГТС стояла порожньою", – каже посадовець.

За словами голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, 3 мільярди, які Росія має виплатити Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу, можуть піти на кілька цілей.

По-перше, у них (мовиться про "Нафтогаз" – 24 канал) є певні кредити. Тобто, це може бути погашення кредитів. Друге – це можуть бути гроші, які можна інвестувати у збільшення видобутку газу, це також важливо (мовиться про видобуток українського власного газу – 24 канал). І третє: "Нафтогаз" є державною компаніє, відповідно – це дивіденди для держави, це поповнення державного бюджету,

– пояснив він.

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Що відомо про рішення Стокгольмського арбітражу на користь України: коротко

– 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

– 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

– Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку та транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

– Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

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