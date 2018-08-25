Скільки мільйонів доларів позичила Україна на зовнішньому ринку: відома сума

Міністерство фінансів України здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 мільйонів доларів з терміном погашення у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

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Ця операція дозволяє Україні отримати переваги від гнучких умов залучення коштів, а також задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності.

Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні, в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються,

– йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що продовжують реалізовувати затверджену стратегію управління державним боргом і планують у повному обсязі виконати план державних зовнішніх запозичень шляхом залучення коштів як від комерційних, так і від офіційних кредиторів.

Нагадаємо, середньострокова стратегія управління державним боргом на 2018-2020 роки, затверджена Кабінетом міністрів, передбачає зміцнення курсу гривні в 2019 році до 29,4 гривні за долар після девальвації в поточному році до 30,1 гривні.



Раніше виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Україна має намір скоротити прямий держборг до 52% ВВП до кінця 2019 року.