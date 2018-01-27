Скільки молодих українців хочуть виїхати з країни: вражаюча статистика

55% молодих людей у віці від 18 до 29 років мають намір покинути Україну. Загалом кожен третій українець розглядає можливість виїхати з країни зараз чи за певних сприятливих обставин.

Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє "Дзеркало тижня".

З тих, хто має намір покинути Україну, 55% – молодь у віці від 18 до 29 років; 44% – від 30 до 39 років; 33% – 40—50-річні,

– йдеться у дослідженні.

Так, за даними соціологів, 6,3% опитаних готові поїхати з України і роблять для цього певні кроки, 10,8% – "в принципі готові, але для цього поки що нічого не робили", ще 20% "поки не готові, але хотіли б, за умови сприятливих обставин".

При цьому 29,1% опитаних заявили, що вони розмірковують про те, щоб виїхати з України, а 63,6% – що це не спадало їм на думку. Ще 7,3% не визначилися з відповіддю.

Серед тих, хто готовий виїхати закордон, 40% – люди з вищою освітою; 27,6 – із середньою спеціальною; 23,2 – із середньою і 17,8% – із неповною середньою освітою.

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Про те, щоб виїхати з України, замислюються 32% усього чоловічого населення країни і 27% – жіночого, на Заході – 34% його мешканців, у центральному регіоні – 27%, на півдні країни – 29%, на сході - кожен четвертий.

Як показало опитування, 53% з тих, хто вже має досвід роботи за кордоном, хочуть його повторити знову, а от 43% тих, що добували хліб на чужині, не хочуть повертатися до такого досвіду знову.

Міжнародна організація з питань міграції зазначає, що серед вивчених нею країн південного сходу Європи українці становлять найбільшу частку трудових мігрантів із вищою освітою (дослідження 2016 р.). І саме в цьому бачать головну загрозу для України, яка стрімко втрачає освічених і досвідчених фахівців (інженерів, лікарів, фахівців ІТ-сектору, агрономів і викладачів).

За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, якщо показники народжуваності, тривалості життя й міграції залишаться незмінними, то до 2050 року в Україні залишиться не більше ніж 32 мільйони жителів, при цьому частка громадян старших за 60 років зросте в півтора разу. І це з урахуванням тільки демографічного чинника, без міграційного убування,

– зазначається в матеріалі.

Дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології з 21 листопада до 15 грудня 2017 року у 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводили лише на територіях, підконтрольних Україні. В результаті польового етапу було зібрано 2039 анкет.