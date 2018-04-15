Скільки може заробити пересічний українець, встановивши сонячні панелі: приголомшливі цифри

Заробити на тому, що світить сонце. За твердженням експертів, українці можуть заробляти, на "зеленому тарифі", просто встановивши на даху сонячні панелі. Проте скільки коштує таке обладнання, і чи рентабельно його купувати.

30 тисяч гривень на місяць можна отримати за роботу сонця. Усього за одну секунду воно виробляє стільки енергії, скільки людство не виробило за всю історію. Це такий собі безкоштовний гігантський термоядерний реактор. І користуватись його потужністю може кожен.

Читайте також: Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики

Достатньо встановити сонячні панелі. Вони доступні не лише підприємцям-мільйонерам, а й пересічним українцям. Ба більше, на сонячній енергетиці можна не лише економити, а навіть заробляти.

В літній місяць, якщо зменшити споживання вдома в розумних межах до мінімуму, то можна розраховувати 24-30 тисяч на місяць. Від роботи сонця. А сонце, ми знаємо, руки ноги не ламає, на роботу ходить кожен день,

– розповів інженер компанії з оснащення сонячних електростанцій Григорій Грицаченко.

Пан Григорій говорить про сонячну електростанцію в 30 кіловатів. Це максимальна потужність, яку можна під'єднати без будь-яких ліцензій. Та, щоб заробляти, власникам станції необхідно встановити двонаправлений лічильник. Він уміє окремо рахувати спожиту і продану електрику. Експерти кажуть – це навіть краще, ніж відімкнутись від мережі і стати автономним. Адже один кіловат енергії ми купуємо за одну гривню, а за зеленим тарифом можемо продавати більш як за 5. Єдине, експерти радять не економити і не нехтувати послугами профільних фірм.

Це не конструктор для "самодєлкіних", насправді. В питанні інвертора, якщо десь здешевити і вибрати економний варіант, то ним потім не можна забезпечити стабільність роботи,

– прокоментував президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів енергії Віталій Давій.

Термін окупності будь-якого "сонячного" проекту – від 5 до 7 років. Експерти радять починати з мінімальних потужностей: достатньо встановити 10-кіловатну станцію. Цього якраз має вистачити на власні потреби та залишковий продаж.

Читайте також: Чинного очільника НКРЕКП Вовка не допустили до переобрання на посаді

Вартість проекту можна прирівняти до потужностей обладнання. Виходить, що 1 кіловат еквівалентний одній тисячі доларів. Ті, хто не заощадив таких грошей, можуть узяти позику. Для відновлюваної енергетики мають спецпропозиції декілька банків. За офіційними даними, в Україні сонячними панелями свої будинки вже обладнали більше 5 тисяч господарств.

В минулому році (2017 рік – 24 Канал) відкрилось на 251 Мегават тільки станцій, в 2016 році – 120. Тобто приріст потужності в два рази кожен рік. В цьому році точно буде більше ніж 500 мегаватів,

– зазначив голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Володимир Ставнюк.

Зелений тариф встановлений у євроцентах і прив'язаний до офіційного курсу НБУ. Він діятиме до 2030 року. І саме до цього часу Україна пообіцяла збільшити загальну частку відновлюваної енергетики до 20 відсотків від усього енергоринку. Скільки серед них буде домашніх господарств – поки не відомо.

Читайте також: Аслунд вказав на жахливу прогалину в національній безпеці України

Та енергетики наголошують: щоб тариф був вигідніший, його треба під'єднати якнайшвидше. От тільки варто не забувати про власну безпеку. Бо невміло змонтувавши панелі, замість заробляти на кіловатах, будете витрачатись на ремонт дірявого даху.

Що таке зелений тариф? Згідно закону про електроенергетику: зелений тариф – тариф, за яким оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний закуповувати електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у тому числі на введених в експлуатацію пускових комплексах. Енергопостачальники зобов'язані купувати електричну енергію, у випадках, обсягах та за цінами, визначеними національною комісією регулювання електроенергетики України. Якщо кортко, зелений тариф – механізм, призначений для заохочення населення для вироблення електроенергії з альтернативних джерел енергії.