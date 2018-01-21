Скільки можна тримати продукти в морозильній камері, щоб не втратити якість
14:55, сьогодні 2579 Читать новость на русском
У Міністерстві сільського господарства США пояснюють, що будь-які заморожені продукти (від –17 градусів за Цельсієм) у морозильній камері не псуються. Однак страждає лише їхня якість.
У виданні The Huffington Post в зручних картинках пояснили, які продукти варто тримати у морозильній камері та скільки часу на них відведено, передає "Українська правда", яка переклала наведену інформацію.
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Як повідомляють у виданні, заморожування продуктів сповільнює рух молекул, через що мікроби входять в неактивну стадію і сповільнюється ріст мікроорганізмів, які спричиняють псування продуктів і харчові хвороби.
Тому пропонуємо зберегти корисну інформацію та завжди харчуватись лише здоровими продуктами.
Джерело: 24 Канал
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