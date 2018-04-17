Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю

Максимальна доза алкоголю, яку можна випивати в тиждень без наслідків для здоров'я, становить 100 грамів чистого спирту.

Вчені Британського фонду сердечних хвороб провели дослідження, у якому взяли участь понад півмільйона осіб з 19 країн світу. передає "Сегодня".

Читайте також: Вбивця №1, – Супрун назвала найнебезпечніше захворювання

В результаті дослідження з'ясувалось, що навіть помірне вживання алкоголю може стати причиною передчасної смерті, яку може спровокувати інсульт, аневризма та інші захворювання.

Але максимальна доза алкоголю, яку можна випивати в тиждень без наслідків для здоров'я, становить 100 грамів чистого спирту, а це близько 2,5 літра пива з міцністю 4 відсотки або 875 мілілітрів вина з міцністю 13 відсотків.

Перевищення цього ліміту вдвічі сприяє скороченню тривалості життя як мінімум на 1-2 роки. Вживання більше 350 грамів чистого спирту на тиждень скоротить життя на 4-5 років.

Науковці додають, що вживання алкоголю пов'язане з розвитком різних серцево-судинних захворювань: інсульт, серцева недостатність, аневризми аорти, гіпертензивна хвороба з переважним ураженням серця.