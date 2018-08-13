Скільки можна вживати солі, щоб не нашкодити здоров'ю

Вчені назвали безпечний рівень вживання харчової солі – добова норма має становити менше п'яти грамів.

Про це заявили канадські науковці Університету Макмастера. Стаття з результатами наукової роботи опублікована в журналі The Lancet.

Саме порція до 5 грамів не збільшує ризик розвитку гіпертензії і пов'язаних з нею серцево-судинних захворювань.

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Це підтвердили результати дослідження, у якому взяли участь майже 96 тисяч здорових добровольців у віці 30-75 років. У них взяли зразки сечі для визначення добового споживання солей натрію, а також виміряли кров'яний тиск.

На вибірці з понад 82 тисяч людей було визначено, що вони мають серцево-судинні захворювання.

Учасники з 80% добровольців з Китаю споживають більше 5 грамів солі на день, а в інших регіонах планети – близько 3-5 грамів солі протягом дня.

При цьому, артеріальний тиск збільшувався в них на 2,86 міліметра ртутного стовпа на кожен додатковий грам солі.

Що цікаво, надмірно низьке споживання солі також збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Тож, зі слів дослідників, ідеальною буде норма у 4,7 грама в день.

Фото: Unsplash.

Що таке артеріальна гіпертензія? Це хронічне захворювання, при якому відбувається стійке підвищення гідравлічного тиску у артеріальних судинах великого кола кровообігу.

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