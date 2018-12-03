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      Скільки можна їсти картоплі фрі без шкоди для здоров’я

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      Скільки можна їсти картоплі фрі без шкоди для здоров’я
      Скільки можна їсти картоплі фрі без шкоди для здоров’я / claudiacangini.com

      Усі відомо, що картопля фрі – не є корисним продуктом, оскільки для її приготування необхідно велика кількість олії. Американські вчені назвали кількість картоплі фрі, яку можна споживати без шкоди для здоров’я.

      Професор з Університету Гарварда Ерік Римм виявив безпечну дозу, пише The Sun.

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      Він дослідив вплив картоплі фрі на організм людини. Експеримент показав, що вживання в їжу мінімальної порції картоплі, яка містить 40-45 скибочок, збільшує ризик розвитку серцевих хвороб.

      via GIPHY

      Люди, які двічі чи тричі на тиждень вживали цей продукт, частіше за інших страждали на ожиріння, серцево-судинних захворювання і діабет.

       
      Цукровий діабет – що це?

      Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

      Проте якщо займатися спортом, правильно харчуватися та дотримуватися режиму сну, вживання не більше 6 соломинок картоплі фрі буде безпечним.

      Висновок вчених: безпечною буде порція картоплі, яка складається з 6 соломинок.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання Діабет
      Джерело: 24 Канал
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