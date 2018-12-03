Скільки можна їсти картоплі фрі без шкоди для здоров’я

Усі відомо, що картопля фрі – не є корисним продуктом, оскільки для її приготування необхідно велика кількість олії. Американські вчені назвали кількість картоплі фрі, яку можна споживати без шкоди для здоров’я.

Професор з Університету Гарварда Ерік Римм виявив безпечну дозу, пише The Sun.

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Він дослідив вплив картоплі фрі на організм людини. Експеримент показав, що вживання в їжу мінімальної порції картоплі, яка містить 40-45 скибочок, збільшує ризик розвитку серцевих хвороб.

Люди, які двічі чи тричі на тиждень вживали цей продукт, частіше за інших страждали на ожиріння, серцево-судинних захворювання і діабет.

Цукровий діабет – що це? Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Проте якщо займатися спортом, правильно харчуватися та дотримуватися режиму сну, вживання не більше 6 соломинок картоплі фрі буде безпечним.

Висновок вчених: безпечною буде порція картоплі, яка складається з 6 соломинок.

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